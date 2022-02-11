Во Франции отменят обязательное ношение масок в помещениях, где проверяют QR-код

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Французские власти намерены с 28 февраля отменить обязательное ношение масок в помещениях, где проверяется вакцинный пропуск. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM.

Как отмечается в сообщении, об очередном смягчении мер борьбы с коронавирусом "сделало правительство страны".

Во Франции постепенно снижается число заболевших на 100 тыс. жителей. В настоящий момент этот показатель составляет около 2,1 тыс. на 100 тыс. человек, тогда как в конце января было более 3,5 тыс. случаев. Всего с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти более 134 тыс. французов, при этом около 1,8 тыс. человек скончались в течение недели. 10 февраля власти подтвердили 153,2 новых случаев коронавируса за 24 часа, тогда как еще 25 января за сутки в стране было выявлено более 500 тыс. заразившихся.

В республике с 24 января введен в действие вакцинный пропуск, необходимый для посещения ресторанов, театров, кинозалов. Документ выдается только в случае прохождения полного курса вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами и третья, бустерная, прививка). Вакцинный пропуск будет действовать до июля. По состоянию на 10 февраля полный курс вакцинации в стране прошли 53 млн человек, более 37 млн французов получили бустерную дозу.