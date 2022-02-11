Эксперт призвал перевести психиатров в поликлиники для помощи перенесшим ковид

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Некоторым категориям пациентов, перенесшим ковид, может потребоваться помощь врача-психиатра. В связи с этим как минимум на время пандемии такие специалисты должны появиться в поликлиниках, заявил главный внештатный психиатр Минздрава, президент Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе в пятницу.

"Умирать я не хочу, а что хочу?" Как ковид может влиять на психику — и не только плохо

"Само по себе это [постковидное стрессовое расстройство] требует осмотра врача-психиатра в обязательном порядке. Но здесь возникает следующая ситуация. С одной стороны, все это должно быть возложено на врачей-психиатров, но врач-психиатр в настоящее время работает исключительно в психоневрологическом диспансере. Но, разумеется, никто из тех, кто перенес ковид и так далее, в диспансер не пойдет, потому что возникает опасение, что его могут поставить на учет", - сказал он в рамках выступления в Совете Федерации.

При этом в обычной поликлинике неврологи и психологи не смогут выявить симптомы, с которыми должен разбираться психиатр, уверен эксперт. "Следовательно, лечения адекватного не будет. Поэтому здесь возникает вопрос о том, что нужно каким-то образом стараться, пока ковид является актуальным, врачей из психоневрологических диспансеров, врачей-психотерапевтов и психиатров делать прикомандированными к обычным поликлиникам. Тогда в поликлинике человек, пострадавший от ковида, не будет опасаться того, что его по этой причине поставят на учет", - отметил он.

По итогам выступления Кекелидзе, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам вместе с Минздравом проработать вопрос о психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС для переболевших новым коронавирусом.

Среди симптомов, с которыми пациенты могут обращаться к психиатру, в частности, встречается постоянный страх смерти, пояснил специалист. "К сожалению, те, кто перенес ковид, мало об этом говорят, но они испытывают страх смерти. Он постоянно присутствует, они стараются не находиться одни, помимо этого постоянно в ночное время измеряют себе температуру, пульс и так далее", - рассказал Кекелидзе.

У некоторых пациентов также снижается желание критиковать перенесенное заболевание, в то время как необходимость обсуждать его со всеми знакомыми, наоборот, растет. "Имеет место "охваченность" своеобразная пережитой ситуации, это постоянные разговоры и вовлечение в эти беседы своих знакомых. Основная тема - это перенесенное заболевание. Часто имеет место аггравация, то есть человек рассказывает о более тяжелых проявлениях, чем они имели место. Но тем не менее он уверен, что эти расстройства у него также были. Естественно, конфликтность имеет место, и кроме того, склонность к тому, что мы называем "бытовой агрессией", - добавил он.