В "Векторе" заявили, что "Эпиваккорона-Н" безопасна и не вызывает аллергию

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины от ковида "Эпиваккорона-Н" показали безопасность препарата и отсутствие аллергических реакций на него, сообщили ТАСС в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Клинические исследования вакцины "Эпиваккорона-Н" с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет свидетельствуют о том, что препарат обладает высоким профилем безопасности. Исследования показали, что вакцина "Эпиваккорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания, что особенно важно при применении вакцины у пожилых людей, часто страдающих заболеваниями бронхолегочной системы", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав РФ выдал разработчику разрешение на проведение клинических испытаний вакцины среди лиц старше 60 лет.

Антитела к коронавирусной инфекции сохранились у 81% добровольцев, получивших две дозы препарата "Эпиваккорона-Н", и у 98% вакцинированных трехкратно, сообщили в центре "Вектор".

"Через шесть месяцев после начала курса вакцинации доля добровольцев, у которых произошла выработка антител, в группе трехкратно вакцинированных добровольцев составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных составляет 81%", - говорится в сообщении.

Вопрос об исследованиях вакцины "Эпиваккорона-Н" на детях будет рассмотрен после завершения III фазы клинических испытаний препарата, отметили в "Векторе".