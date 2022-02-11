В России в 2021 году 69 человек погибли в авариях с маломерными судами

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Погибли 69 человек, еще 14 пропали без вести в прошлом году в России в результате аварий с маломерными судами. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 2021 году произошло 90 аварий с маломерными судами, при этом погибли 69 человек, еще 14 пропали без вести. Чаще всего регистрировались случаи опрокидывания и столкновения маломерных судов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что причиной аварий стало отсутствие наблюдений за окружающей обстановкой и неумелое маневрирование. Кроме того, ряд аварий случился из-за выхода на маломерных судах в сложных гидрометеоусловиях. Всего на учете Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России числится порядка 1,5 млн маломерных судов. Ежегодно это количество увеличивается. Так, только за прошедший год в ГИМС МЧС зарегистрировано 53,5 тыс. маломерных судов. Также год от года растет количество аттестованных судоводителей - только за прошедший год их стало больше почти на 61 тыс.

Вместе с тем, в ведомстве сообщили, что за год инспекторы ГИМС МЧС выявили более 32 тыс. нарушений в пределах акваторий, в 28 тыс. случаев к нарушителям применены штрафные санкции. Во время отдыха на водных объектах пострадали свыше 4,7 тыс. человек, спасены более 1 тыс. человек.

К маломерным судам относятся судна, длина которых не превышает 20 метров, а общее число людей на судне не должно превышать 12. При соблюдении таких условий это могут быть гидроциклы, моторные лодки, катера, гребные лодки, байдарки, надувные лодки, катамараны и парусные суда.