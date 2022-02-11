{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Центр Чумакова обсудит с ВОЗ поставки вакцины от желтой лихорадки и одобрение "Ковивака"

Глава центра Айдар Ишмухаметов сообщил, что ожидают в первой половине 2022 года визита в Москву представителей Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации и Фонда Билла и Мелинды Гейтс

МОСКВА, 11 февраля /ТАСС/. Центр им. Чумакова ждет в первой половине 2022 года визита в Москву представителей Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Фонда Билла и Мелинды Гейтс для обсуждения расширения производства и поставок в другие страны российской вакцины от желтой лихорадки, а также перспектив одобрения вакцины от ковида "Ковивак" для международного применения. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Наш центр аттестован Всемирной организацией здравоохранения и с 2009 года осуществляет массовые поставки созданной нашими учеными вакцины от желтой лихорадки (ВЖЛ) в активные очаги этой инфекции по линии агентств ООН в рамках международных программ иммунизации. До настоящего времени центр остается единственным в России производителем вакцин, результативно аттестованным ВОЗ", - отметил он.

"В рамках выполнения центром постаттестационных обязательств запланирован совместный мониторинговый визит ВОЗ, ЮНИСЕФ, ГАВИ и международного Фонда Билла и Мелинды Гейтс для обсуждения технических вопросов по увеличению производства ВЖЛ для нужд ООН, влияния пандемии COVID-19 на эффективность вакцинопрофилактики других инфекций, а также перспективы одобрения ВОЗ вакцины "Ковивак" для международного применения", - добавил Ишмухаметов.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Госдуме сообщили, что число жалоб по поводу вывоза мусора в Петербурге снизилось на 80%
По словам депутата Госдумы Сергея Боярского, в данный момент ситуация в городе стабильна, мусор регулярно вывозится
Читать полностью