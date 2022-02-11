Центр Чумакова обсудит с ВОЗ поставки вакцины от желтой лихорадки и одобрение "Ковивака"

МОСКВА, 11 февраля /ТАСС/. Центр им. Чумакова ждет в первой половине 2022 года визита в Москву представителей Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Фонда Билла и Мелинды Гейтс для обсуждения расширения производства и поставок в другие страны российской вакцины от желтой лихорадки, а также перспектив одобрения вакцины от ковида "Ковивак" для международного применения. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"Наш центр аттестован Всемирной организацией здравоохранения и с 2009 года осуществляет массовые поставки созданной нашими учеными вакцины от желтой лихорадки (ВЖЛ) в активные очаги этой инфекции по линии агентств ООН в рамках международных программ иммунизации. До настоящего времени центр остается единственным в России производителем вакцин, результативно аттестованным ВОЗ", - отметил он.

"В рамках выполнения центром постаттестационных обязательств запланирован совместный мониторинговый визит ВОЗ, ЮНИСЕФ, ГАВИ и международного Фонда Билла и Мелинды Гейтс для обсуждения технических вопросов по увеличению производства ВЖЛ для нужд ООН, влияния пандемии COVID-19 на эффективность вакцинопрофилактики других инфекций, а также перспективы одобрения ВОЗ вакцины "Ковивак" для международного применения", - добавил Ишмухаметов.