Первая женщина-машинист холдинга "РЖД" вышла на работу на Московской железной дороге

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Первая женщина-машинист холдинга "РЖД" вышла на работу на пригородном электропоезде Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"Сегодня первая в Москве женщина-машинист ОАО "РЖД" Софья Дорофеева отправилась в самостоятельную поездку на пригородном электропоезде Павелецкого направления МЖД. Софья Дорофеева - одна из 12 женщин, которые в январе 2021 года пришли на МЖД в качестве помощника машиниста, и первая из них, кто освоил профессию машиниста электропоезда", - говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что свидетельство о праве управления подвижным составом она получила в ноябре прошлого года после окончания обучения в Лихоборском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций ОАО "РЖД".

Там же напомнили, что возможность работать женщинам в составе локомотивных бригад электропоездов и электровозов появилась благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий, и программе ОАО "РЖД" по подготовке женщин - помощников машинистов и машинистов.

В настоящее время на МЖД помощниками машиниста электропоезда на радиальных направлениях работают пять девушек, четыре - на МЦК, две женщины работают помощниками машиниста локомотивных бригад пассажирских поездов дальнего следования.

"Холдингом "РЖД" проведена большая работа по подготовке инфраструктуры и подвижного состава к возвращению женщин в эту профессию: определены участки работы и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и пошиты комплекты форменной одежды, разработан комплекс мер социальной поддержки и т. д. Все локомотивы и электропоезда, на которых работают женщины, отвечают самым высоким современным стандартам, они эргономичны, многие процессы управления в них автоматизированы, усовершенствованы системы безопасности", - добавляется в материале.