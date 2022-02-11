Австрийский экономический союз призвал Минздрав страны признать "Спутник V"

ВЕНА, 11 февраля. /ТАСС/. Австрийский экономический союз в пятницу призвал министра здравоохранения страны Вольфганга Мюкштайна признать сертификаты о вакцинации российским препаратом "Спутник V". В противном случае, считают в организации, Австрии грозит серьезная нехватка рабочей силы.

Минздрав республики ранее не внес "Спутник V" в перечень признанных препаратов для исполнения закона об обязательной вакцинации в Австрии. При этом в списке присутствуют две китайские и три индийские вакцины, хотя они, как и российская, не были одобрены Европейским агентством лекарственных средств.

В Австрийском экономическом союзе предупредили, что последствия этого несправедливого решения почувствуют на себе тысячи иностранных рабочих, в основном из Венгрии, Румынии и Польши. Отмечается, что в сфере туризма это коснется почти 34 тысяч рабочих, ухода за пожилыми и инвалидами - 11 тыс., сельского хозяйства - 4 тыс., строительства - 25 тыс.

Как пояснил генеральный секретарь союза и депутат Национального совета Австрии от Австрийской народной партии Курт Эггер, иностранные работники в регионах страны сталкиваются с проблемами из-за необходимости постоянно предъявлять результат отрицательного теста на ковид на рабочем месте. "Эта пугающая ситуация делает Австрию для многих непривлекательной в качестве места работы и еще больше усугубляет нехватку рабочей силы", - отметил Эггер, заявление которого распространила ассоциация. Например, только в январе в сфере здравоохранения в Австрии вакантными были 18 тысяч рабочих мест, в строительстве - 29 тыс., в туризме - 25 тыс.

"Чтобы еще больше не разжигать массовую нехватку рабочей силы, мы должны облегчить, а не усложнять работу иностранных рабочих. Министр здравоохранения [Вольфганг] Мюкштайн должен здесь доработать меры и признать "Спутник", - призвал Эггер.

Обязательная вакцинация

Закон об обязательной вакцинации от коронавируса жителей Австрии старше 18 лет вступил в силу 5 февраля. 8 февраля вступило в силу постановление Минздрава со списком признанных вакцин, но "Спутника V" в нем не оказалось. Привитым российским препаратом взрослым с местом жительства или работы в Австрии надо сделать две дополнительных прививки другими одобренными в этой стране вакцинами, чтобы не нарушать новый закон.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский назвал дискриминационным отказ Минздрава учитывать сертификаты привитых "Спутником V", потому что это может создать новые барьеры для реализации двусторонних контактов. Решение Минздрава подвергли критике председатель Австрийской партии свободы, бывший министр внутренних дел страны Херберт Кикль, представители Палаты экономики Австрии, австрийского Студенческого союза. В Минздраве Австрии в ответ на запрос корреспондента ТАСС до сих пор не объяснили причины такого решения.