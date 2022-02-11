На границе Литвы с Калининградской областью образовалась очередь из 120 фур

КАЛИНИНГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Очередь из 120 фур образовалась на границе России с Литвой на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" в Калининградской области. Проблема связана с работой программного обеспечения на литовской стороне, перевозчикам рекомендовано учитывать возможные проблемы с перемещением грузов, сообщила в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"На официальном сайте Таможенной службы Литовской Республики размещена информация об обновлении программного продукта NTKS. В связи с этим 11 февраля к 15:00 (16:00 мск) перед МАПП "Чернышевское" скопилось более 120 большегрузных транспортных средств, ожидающих выезда из РФ в Литовскую Республику", - сообщила Иванова.

Калининградская таможня рекомендовала перевозчикам учитывать это обстоятельство. "Сколько времени потребуется литовской стороне для нормализации работы оборудования пока неясно", - сказала собеседница агентства.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый осенью 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020 года в Калининградской области введен в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункта пропуска "Дубки" пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить МАПП - "Чернышевское", но пока литовская сторона не открыла его со своей стороны. Основной поток грузового транспорта приходится на МАПП "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.