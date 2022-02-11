В 2022 году в Сахалинской области обустроят более 20 общественных территорий

ТАСС, 11 февраля. Более 20 общественных территорий планируется благоустроить в Сахалинской области в 2022 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя РФ.

"В 2022 году в Сахалинской области планируется обустроить 23 общественные территории. Формирование комфортной среды в наших городах повышает качество жизни граждан, создает новые точки притяжения для отдыха и позволяет привлечь туристов в регион", - цитирует пресс-служба министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

Отмечается, что региону был одобрен инфраструктурный кредит на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. На данный момент с использованием инфраструктурных облигаций строятся инженерные сети электроснабжения и дорожной инфраструктуры для ЖК "УЮН".

Как сообщалась, Сахалинская область первой в России завершает программу переселения граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В 2020 году здесь расселили 126 тыс. кв. м. подобного жилья. Теперь регион становится пилотным в реализации новой программы переселения из аварийного фонда - до конца 2026 года планируется расселить свыше 640 тыс. кв. м аварийного жилья.