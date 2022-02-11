Пассажиры московского метро с 11 по 14 февраля могут отправить бесплатные валентинки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский метрополитен и "Почта России" ко Дню всех влюбленных запустили доставку бесплатных валентинок. Получить открытку можно с 11 по 14 февраля на стойках "Живое общение", сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ко Дню всех влюбленных мы вместе с "Почтой России" запускаем бесплатную доставку валентинок. С 11 по 14 февраля подходите к стойкам "Живое общение", пишите о самом главном, заполняйте адрес и опускайте открытку в специальный ящик", - говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что тираж открыток составил 5 тыс.