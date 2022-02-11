Трое из пяти умерших в Бангладеш россиян были застрахованы в "Согазе"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Трое из пяти россиян, умерших в Бангладеш, были застрахованы в СК "Согаз", компания предпринимает все необходимые действия для выполнения своих обязательств, в том числе по репатриации умерших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе страховщика.

"Трое из пяти россиян, скончавшихся в Бангладеш, были застрахованы в АО "Согаз" по корпоративным договорам страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства. В настоящее время компания предпринимает все необходимые действия для выполнения своих обязательств, в том числе по репатриации умерших", - рассказали в компании.

8 февраля бангладешский новостной портал United News of Bangladesh сообщил, что пятеро российских сотрудников, работавших на строительстве АЭС "Руппур", умерли по разным причинам за последние 11 дней. В Росатоме назвали спекуляциями появившиеся в СМИ и социальных сетях версии произошедшего, отметив, что говорить о причинах смерти россиян можно будет только по итогам расследования.

Позднее посольство России в Бангладеш сообщило, что смерть россиян не была насильственной и не связана с производственными травмами.