СМИ: протестующие разблокируют одну полосу моста между Канадой и США

ОТТАВА, 11 февраля. /ТАСС/. Протестующие дальнобойщики согласились разблокировать одну из четырех полос движения по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). Об этом в пятницу сообщил телеканал CBS.

Для движения будет открыта полоса, ведущая из США в Канаду.

Как передает телеканал, позднее в пятницу в местном суде начнутся слушания по иску представителей автомобилестроительной индустрии Канады и властей города Винздор. Они требуют прекратить приостановку движения транспорта по мосту.

Акция протеста, начатая дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

С конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. В понедельник водители грузовиков перекрыли движение по мосту Амбассадор, по которому транспортируют до 25% всех грузов из США в Канаду. Ежедневно по нему перевозят товаров на сумму около 400 млн канадских долларов ($315 млн).