Парламент Хорватии попросил правительство проверить подписи оппозиции о ковид-паспортах

ЗАГРЕБ, 11 февраля. /ТАСС/. Сабор Хорватии (однопалатный парламент) в соответствии с действующим законодательством обратился к правительству страны с просьбой проверить количество и подлинность собранных оппозиционной партией "Мост" подписей граждан для организации референдума по вопросу отмены в стране ковид-паспортов и передачи полномочий, касающихся ограничительных мер против COVID-19, от Национального штаба гражданской защиты высшему законодательному органу республики. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе национального парламента.

Согласно представленным данным, за передачу подписей на проверку в правительство проголосовали 77 депутатов, 32 парламентария высказались против, а 13 воздержались.

При этом требование партии "Мост" и Социал-демократической партии о том, чтобы проверкой собранных подписей занялась государственная избирательная комиссия, было отклонено.

"Сколько будет длиться процедура проверки подписей, в настоящий момент я не могу сказать, это больше не в руках Сабора, - отметил спикер парламента Гордан Яндрокович. - Как только пересчет будет закончен, мяч вернется на сторону парламента".

Партия "Мост" за период с 4 по 18 декабря 2021 собрала свыше 410 тыс. подписей граждан вместо минимально требующихся по закону для организации референдума 369 тыс. Оппозиция преследует цель противодействовать мерам руководства государства, которые, по ее оценке, ограничивают права и свободы человека.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал инициативу "Моста" бессмысленной, поскольку ее реализация не изменит систему управления в кризисных ситуациях.