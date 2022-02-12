ВОЗ заявила о преквалификации тоцилизумаба для лечения ковида

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла препарат тоцилизумаб в список прошедших преквалификацию лекарств, предназначенных для лечения COVID-19. Об этом сообщила в пятницу женевская штаб-квартира ВОЗ.

"ВОЗ добавила тоцилизумаб, являющийся моноклональным антителом, в список прошедших преквалификацию средств лечения COVID-19", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что организация рекомендует этот препарат "только для пациентов, у которых диагностирован серьезный или крайне тяжелый" ковид. Тоцилизумаб вводится внутривенно, и его применение должно сопровождаться мониторингом в клиниках. Во время испытаний он продемонстрировал "снижение смертности у некоторых пациентов с COVID-19, которые были серьезно больны, чье состояние быстро ухудшалось на фоне растущей потребности в кислороде и кто имел значительную воспалительную реакцию". Кроме того, использование тоцилизумаба "сокращало время пребывания пациентов в больнице".

Тоцилизумаб относится к группе подавляющих иммунитет лекарств и показан при ревматоидном артрите и ряде других заболеваний. Иммунодепрессанты могут быть эффективны для купирования так называемого цитокинового шторма - опасного состояния, развивающегося у больных с тяжелыми формами COVID-19 в результате чрезмерно острой реакции иммунной системы на заболевание.

В феврале британские ученые под руководством профессора Оксфордского университета Питера Хорби подтвердили эффективность тоцилизумаба при лечении пациентов с тяжелыми формами заболевания, вызываемого коронавирусом. В сочетании со стероидом дексаметазоном препарат показал способность сокращать смертность среди больных в ходе масштабного клинического исследования RECOVERY.

Программа ВОЗ по преквалификации лекарственных средств обеспечивает их соответствие мировым стандартам качества, безопасности и эффективности.