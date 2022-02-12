Джонсон ответит на вопросы полиции по поводу вечеринок на Даунинг-стрит

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил от Скотленд-Ярда список вопросов, касающихся вечеринок, проходивших в его канцелярии на Даунинг-стрит в период действия коронавирусных ограничений. Как говорится в заявлении, распространенном в пятницу вечером официальным представителем главы правительства, Джонсон ответит на них в ближайшее время.

"Можем подтвердить, что премьер-министр получил от лондонской полиции список с вопросами. Он ответит на них, как это того требует", - сказал сотрудник Даунинг-стрит, слова которого приводит телеканал Sky News.

Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что в ходе расследования полиция свяжется с полусотней человек, которые были свидетелями проводившихся вечеринок или непосредственно в них участвовали, чтобы установить все обстоятельства происходившего. Нарушителям действовавших в то время правил грозят денежные штрафы.

Скандал вокруг вечеринок

В последние два месяца британские СМИ сообщили о целой серии вечеринок, которые проходили на Даунинг-стрит в разгар первых волн пандемии. Известно, что некоторые посещал сам Джонсон, который впоследствии несколько раз приносил извинения за свое поведение.

31 января были опубликованы выдержки из доклада по итогам внутреннего расследования инцидентов, которое провела сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. Она пришла к выводу, что проведение вечеринок во время первых волн пандемии нарушало действующие правила и эту практику "трудно оправдать". Она также указала, что проведение вечеринок стало следствием "провалов в вопросе лидерства" со стороны различных подразделений канцелярии Джонсона и секретариата кабинета министров, и подвергла критике культуру злоупотребления алкогольными напитками, сложившуюся на Даунинг-стрит.

Выводы доклада Грэй не имеют для британского правительства юридических последствий, но могут сказаться на политической судьбе Джонсона. Если полиция, сотрудники которой долго не хотели браться за расследование, признает его нарушителем правил, положение премьера серьезно ухудшится.

Глава кабмина сталкивается с сильным давлением оппозиции и ряда членов правящей Консервативной партии, требующих его отставки. Как отмечают британские СМИ, существует реальная вероятность того, что после публикации результатов расследования полиции на голосование может быть вынесен вопрос о доверии премьеру. Голосование состоится, если 15% депутатов-консерваторов, заседающих в Палате общин (54 человека), заявят об утрате доверия. По информации СМИ, число представителей Консервативной партии, подтвердивших готовность выступить против Джонсона, может составлять от 30 до 40 человек.