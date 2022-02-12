Суд постановил освободить блокированный дальнобойщиками мост между Канадой и США

ОТТАВА, 12 февраля. /ТАСС/. Высший суд провинции Онтарио выпустил приказ об освобождении дальнобойщиками моста Амбассадор, соединяющего Виндзор (провинция Онтарио) и Детройт (штат Мичиган). Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

Решение суда вступает в силу в 19:00 по местному времени (03:00 мск).

Акция протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

С конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. В понедельник водители грузовиков перекрыли движение по мосту Амбассадор, по которому транспортируют до 25% всех грузов из США в Канаду. Ежедневно по нему перевозят товаров на сумму около 400 млн канадских долларов ($315 млн).