В Оттаве продолжается акция протеста против коронавирусных ограничений

ОТТАВА, 12 февраля. /ТАСС/. Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная дальнобойщиками, которые требуют отменить все коронавирусные ограничения, продолжается в канадской столице уже 14 дней. По свидетельству корреспондента ТАСС, в пятницу ситуация в центре Оттавы спокойная, протестующие не собираются заканчивать свою акцию.

На улицах, расположенных перед комплексом зданий национального парламента, по-прежнему стоят сотни тягачей, фур, пикапов и легковых автомобилей. Протестующих сейчас не очень много - основная масса людей всегда приходит в выходные дни. Кроме того, в Оттаве идет дождь.

В нескольких местах громко играет музыка, люди танцуют и поют, многие завернуты в канадские флаги. За происходящим наблюдают полицейские, но не вмешиваются.

Несмотря на двухнедельный протест, улицы в центре Оттавы регулярно убираются волонтерами из числа участников манифестации. Они же сами вывозят мусор. Кроме того, вопреки постоянным сообщениям местных СМИ о том, что протестующие своими агрессивными действиями не дают работать мелкому бизнесу, многие кафе, рестораны и магазины работают, в них есть покупатели, хотя часть кафе и магазинов по-прежнему закрыты.

"Мы не собираемся уходить отсюда, [власти] нас по-прежнему не слышат, не хотят с нами говорить и называют маргиналами, уничтожающими город, - сказал корреспонденту ТАСС один из протестующих. - Мы обычные канадцы, большинство из нас - представители рабочего класса, которые требуют вернуть наши свободы".

Режим ЧС

Власти Оттавы еще на прошлой неделе ввели режим чрезвычайной ситуации, но на прекращение протеста у местных сил правопорядка не хватает сотрудников. Присылаемые дополнительные силы не сильно влияют на ситуацию. В пятницу глава провинции Онтарио (Оттава расположена на ее территории) Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайной ситуации во всем регионе из-за протестов дальнобойщиков в Оттаве и на границе с США. В понедельник грузовики заблокировали движение по мосту Амбассадор, соединяющему Виндзор (провинция Онтарио) и Детройт (штат Мичиган), а по нему проходит до 25% всех грузов из США в Канаду.

Форд заявил, что позиция протестующих "услышана властями четко и ясно", назвал эти акции незаконными и призвал протестующих разойтись по-хорошему. Тем, кто не подчинится, чиновник пригрозил "очень серьезными последствиями". Максимальное наказание, которое грозит протестующим, - это штраф до $100 тыс. или год тюрьмы. Кроме того, дальнобойщиков могут лишить лицензий на работу и отобрать автомобильные номера. Форд также сообщил, что власти региона направили дополнительные силы полиции в Оттаву и Виндзор.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в пятницу провел телефонный разговор с американским президентом Джо Байденом по поводу блокады границы Канады и США дальнобойщиками. После этого канадский суд издал приказ о незаконности блокады сооружения, он вступил в силу в 03:00 мск субботы.

Премьер-министр также сообщил, что "все варианты на столе" для прекращения блокады границы и митинга в Оттаве. "Эта нелегальная деятельность должна прекратиться, она будет прекращена", - сказал он. При этом Трюдо заявил, что привлечение военных по-прежнему не рассматривается, а этой ситуацией будут заниматься исключительно правоохранительные органы. Он также призвал протестующих "возвращаться домой".

Эффект протестов

Несмотря на то что официальные власти по-прежнему игнорируют предложения о переговорах с протестующими и заявляют, что не будут идти на поводу у митингующих, требования дальнобойщиков постепенно начинают выполняться. В начале февраля главный санитарный врач Канады Тереза Тэм заявила, что властям страны следует пересмотреть текущие рестрикции, связанные с пандемией коронавируса, в том числе необходимость паспортов вакцинации.

В провинциях Альберта, Манитоба и Саскачеван уже объявлено, что все ограничения, связанные с пандемией, будут полностью отменены с 1 по 15 марта. Власти Онтарио собираются объявить свой план об отказе от ограничений на следующей неделе. Официальные власти не связывают это с протестами. Например, Форд в пятницу заявил, что его правительство и до начала протестов вынашивало такую идею.

На следующей неделе федеральные власти также намерены объявить об ослаблении коронавирусных мер на границе.