В Якутии в 2021 году соцконтрактами воспользовались более 5 тыс. семей

ЯКУТСК, 12 февраля. /ТАСС/. Более 5 тыс. семей в Якутии получили в 2021 году помощь на основе социальных контрактов, сообщила в субботу министр труда и социального развития республики Елена Волкова в прямом эфире онлайн-отчета кабмина региона, который транслировал телеканал "Якутия-24".

"В 2021 году более 5 тыс. семей воспользовались такой государственной социальной помощью. У нас в 2021 году было введено новое направление в рамках социальной помощи на основании социального контракта - это поиск работы. Сегодня можно в рамках этого направления получить поддержку на переобучение, на стажировку, это дополнительная материальная помощь человеку, который определенное время ищет работу", - сказала Волкова.

Она добавила, что соцконтракт может быть направлен на содействие в организации собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, помощь в сложной жизненной ситуации.