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Пандемия COVID-19

В Крыму за сутки выявили 1 150 заразившихся коронавирусом

Госпитализировали 139 пациентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму возросло за сутки на 1 150. При этом госпитализировали 139 человек, следует из опубликованных в субботу данных регионального Минздрава.

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"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за 11 февраля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 1 150 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 143 509 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 139 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 53 412 человек", - говорится в сообщении.

Число выздоровевших в регионе за сутки увеличилось на 398, до 129 253.

В Крыму из-за пандемии действуют ограничительные меры, включая требование о переводе на удаленку до 50% штата государственных и муниципальных учреждений, а также режим самоизоляции для людей старше 60 лет или имеющих хронические заболевания. Кроме того, при заселении в отели и санатории либо посещении некоторых организаций необходимо предъявлять ковид-сертификаты, в республике приостановили проведение профилактических медосмотров, проводится обязательная вакцинация работников определенных сфер.

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РоссияКрымПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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