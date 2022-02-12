Власти Москвы потратят 7,3 млрд рублей на модернизацию Люберецких очистных сооружений

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более 7,3 млрд рублей пойдут из московской казны на продолжение экологической модернизации Люберецких очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 7,3 млрд рублей АО "Мосводоканал" на продолжение работ по комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Расположенные в Некрасовке Люберецкие очистные сооружения являются одним из крупнейших природоохранных комплексов в Европе", - сказали в пресс-службе.

Люберецкие очистные сооружения масштабно реконструируют по решению Собянина в 2020 году, чтобы улучшить качество очистки сточных вод, полностью автоматизировать производственные процессы, повысить энергоэффективность, внедрить безотходные технологии производства, а также еще снизить выбросы дурно пахнущих веществ. Реконструкцию Люберецких очистных сооружений разделили на пять этапов, работы проводятся без остановки.

В марте 2021 году завершили первый этап реконструкции - построили здание механической очистки стока, оснащенное дополнительными блоками "тонких" решеток, что позволяет более тщательно отделять сточные воды от сопутствующего мусора. В декабре 2021 года завершился второй этап работ. Третий этап - строительство сооружений удаления фосфора и азота в возвратных потоках после обезвоживания осадка сточных вод - его выполнят за счет внебюджетных средств в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2022 году сроком на 27 лет. В течение двух лет инвестор должен построить объекты ЛОС, а следующие 25 лет он будет их эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать.

"Объем частных инвестиций в модернизацию очистных сооружений составит 8,4 млрд рублей. Выделенные из бюджета Москвы 7,3 млрд рублей будут направлены на реализацию четвертого этапа - строительство второго блока очистных сооружений. Запланированы следующие работы: ремонт шести первичных отстойников НЛОС, реконструкция аэротенков и вторичных отстойников, строительство цеха сгущения осадка и сооружений ацидофикации", - добавили в пресс-службе. По их данным, в рамках пятого этапа реконструкции Люберецких очистных сооружений предполагается построить сооружения обеззараживания сточных вод методом ультрафиолетового излучения производительностью 1 млн куб. м в сутки.

Модернизация Люберецких очистных сооружений улучшит экологическую ситуацию в бассейне Москвы-реки. Мероприятия по устранению неприятных запахов значительно улучшит качество жизни порядка 2 млн жителей Москвы и Московской области, которые в зависимости от направления ветра периодически оказывались в зоне неприятных запахов.