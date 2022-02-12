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Пандемия COVID-19

Центр инфекционных болезней для детей с коронавирусом открыли на базе НМИЦ здоровья детей

Для пациентов развернули 330 коек

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Клинику высоких технологий НМИЦ здоровья детей Минздрава России перепрофилировали в Центр инфекционных болезней из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава России.

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"В Центре с 10 февраля круглосуточную медицинскую помощь оказывают маленьким пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для детей развернули 330 коек, из которых 30 - реанимационные, а также восемь операционных на случай необходимости оказания экстренной хирургической помощи. "Специалисты высочайшей компетенции, аппаратура экспертного класса - все готово для лечения COVID-19 у детей", - добавили в Минздраве.

"Следует быть настороженными родителям детей с хроническими заболеваниями, ведь как мы знаем, у такой категории пациентов любой штамм COVID-19 протекает тяжелее. В случае, если состояние ребенка требует госпитализации, наш Центр готов принять и обеспечить маленького пациента высококвалифицированной медицинской помощью", - сообщил директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России, профессор Андрей Фисенко, слова которого приводит пресс-служба.

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