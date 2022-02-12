В России за сутки выздоровели после ковида 112 658 человек

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 112 658, до 11 134 291. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Днем ранее в штабе сообщили о 112 236 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 79,9% от общего числа заразившихся.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 203 766, до 13 935 560. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,48%.

Число госпитализаций за сутки составило 18 597 человек, что на 3,55% меньше показателя предыдущего дня (19 281). Снижение количества госпитализаций отмечено в 36 регионах, увеличение - в 48, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте. Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 84 регионах.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 729, до 339 542. Днем ранее было выявлено 722 смерти.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,44%, следует из данных штаба.