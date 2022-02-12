В Москве спасатели усилили контроль безопасности на водоемах из-за оттепели

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах из-за оттепели. Большое внимание уделяется профилактической работе, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают сейчас в усиленном режиме, проводится патрулирование на 26 современных судах на воздушной подушке. Регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что большое внимание уделяется профилактической работе. Спасатели проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов, с учащимися в учебных заведениях. Благодаря постоянным превентивным мероприятиям удалось минимизировать число происшествий на воде. В январе спасатели привлекались для ликвидации только одного инцидента, когда человек с собакой провалились под лед во время ночной прогулки по Москве-реке, они были оперативно спасены.

Заммэра также призвал горожан быть внимательнее вблизи водоемов и ни в коем случае не выходить на лед, который из-за резких перепадов температуры стал хрупким. В настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов. На оснащении находятся более 180 плавсредств, в том числе суда на воздушной подушке, способные передвигаться как по воде, так и по льду.

"Недавно спасательный флот пополнился аэролодкой "Север-650К", предназначенной для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности. Зимой для спасения людей на воде используются подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль", - уточнил Бирюков.