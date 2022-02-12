В Москве выявили 14 336 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 14 336 против 18 541 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

В относительном выражении прирост составил 0,6%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 591 380 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 85 против 81 днем ранее, до 39 934.

Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 20 046, до 2 160 558.

В Подмосковье выявили 9 146 случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в области выявили 883 093 случая заражения. Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 11 147, до 708 258, число умерших - на 31, до 13 770.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 21 689 против 22 070 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 253 413 случаев заражения. Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 15 962, до 965 655. Число умерших возросло на 69, до 30 651.