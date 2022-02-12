В Орле построят приют для безнадзорных собак за 40 млн рублей

ТАСС, 12 февраля. Приют для безнадзорных собак построят в Орле в 2022 году. На эти цели направят около 40 млн рублей, сообщается в субботу на сайте правительства региона.

"На следующей неделе пройдут торги по выбору подрядчика, который построит в Орле приют для бездомных животных. На данные цели в 2022 году выделяется 40,7 млн рублей. Приют откроется в Орле на Новосильском шоссе, д. 18 после капитального ремонта здания", - говорится в сообщении.

Как уточняется, проектно-сметную документацию на строительство подготовили в 2021 году. Приют будет рассчитан на 150 безнадзорных собак ежемесячно. Животные после ветеринарных профилактических мероприятий, стерилизации, идентификации будут выпускаться на прежние места обитания. Пожизненно в учреждении будут содержаться агрессивные безнадзорные собаки.

"Безусловно, в 2022 году мы завершим строительство приюта, но, главное, чтобы каждый владелец домашнего животного осознавал свою ответственность", - приводятся в сообщении слова губернатора Орловской области Андрея Клычкова.