Порядка 480 млн рублей направят на реконструкцию и ремонт мостов в Дагестане в 2022 году

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Реализация программы "Мосты и путепроводы" начинается в Дагестане в 2022 году, на реконструкцию 11 и ремонт пяти мостов в регионе направят около 480 млн рублей. Об этом сообщил в субботу первый заместитель председателя правительства республики Батыр Эмеев в ходе прямого эфира в Instagram.

"В этом году у нас стартует новая программа "Мосты и путепроводы", нам в этом году выделил федеральный центр 480 млн рублей, в 2023 году у нас будет 1,5 млрд рублей. <...> В этом году мы планируем реконструкцию 11 мостов общей протяженностью 382 м и ремонт пяти мостов протяженностью 120 м", - сказал Эмеев.

Он отметил, что программа "Мосты и путепроводы" крайне актуальна для горной республики. Всего в Дагестане, по его словам, около 1,5 тыс. мостов.

"Естественно, мы будем наращивать объемы, в этом году максимально будем делать проекты, чтобы заявляться в федеральный центр", - добавил Эмеев.

Также, по его словам, в 2022 году в Дагестане по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приведут в порядок около 50 улиц в Махачкале. "По региональным дорогам - 8 км планируем сделать четырехполосными, и общее количество дорог [которые будут отремонтированы] - около 70 км. Общий бюджет по "Безопасным качественным дорогам" у нас 2,2 млрд рублей", - сказал первый вице-премьер Дагестана.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в России до 2030 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.