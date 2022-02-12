Грузоперевозчики Казани вдвое сократили число рейсов из-за снегопадов и перекрытия трасс

КАЗАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Транспортные компании Татарстана вынуждены были сократить число рейсов в два раза относительно прошлого года из-за сильных снегопадов. Службы такси на фоне непогоды фиксируют увеличение спроса и стоимости поездок, сообщили ТАСС представители компаний.

"Отрасль грузоперевозок - одна из самых пострадавших [из-за неблагоприятных погодных условий]. Эта зима для нас выдалась аномальная, очень много снега. Дорожные службы, как всегда, не справляются. <…> Из-за этого получается простой техники. Мы не ко всем нашим потребителям можем подъехать. Иногда машины сутками стоят, потому что не могут подъехать. Либо подъехать, либо потом выехать с погрузки или выгрузки. Из-за этого у нас получаются опоздания, накладываются штрафные санкции", - сообщил ТАСС председатель объединения перевозчиков Казани Владислав Абрамов.

По его словам, компании-грузоперевозчики были вынуждены снижать количество рейсов. "За январь мы сделали рейсов в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Только вот из-за погодных условий. Только из-за того, что там простой, там мы не смогли доехать, там перекрыли трассу, простояли там сутки-двое. То есть на нас это очень сильно повлияло.<…> Кроме того, увеличилась аварийность на дорогах. Это тоже осложняет движение, трассы перекрывают", - сказал Абрамов.

Он отметил, что перевозчики ожидают еще большие сложности в феврале.

Такси и доставка

В пресс-службе "Яндекс.Такси" ТАСС сообщили, что из-за снегопада на текущей неделе растет стоимость, время поездки и срок ожидания автомобиля. "Количество заказов на этой неделе в среднем увеличилось на 5%. Это связано с тем, что люди пересаживаются на такси из-за плохой погоды, чтобы доехать "от двери до двери", спрос на такси выше обычного. Средний чек за поездку вырос примерно на 15%. Сейчас мы на связи с местными таксопарками-партнерами и работаем над тем, чтобы привлечь на линию как можно больше водителей", - сообщили в компании.

В пресс-службе сервиса такси "Максим" отметили, что количество заказов по сравнению с прошлой неделей увеличилось примерно на 50%. "Среднее время подачи автомобиля практически не изменилось. В утренний и вечерний часы пик стоимость поездок увеличивалась в пределах 10%, в остальное время действуют стандартные цены", - сообщили в пресс-службе.

Влияние погоды ощутили на себе и сервисы доставки. Как рассказали ТАСС в пресс-cлужбе сервиса доставки продуктов igooods, заказы выросли на 10-12% в зависимости от дня недели. "Сложности были в час-пик, то есть вечером, особенно в 18:00-19:00. Чтобы справиться с потоком, регулировали доступность слотов. Логистику не меняли, так как был опыт с повышенным спросом в периоды обострения пандемии", - сообщили в компании.

В начале февраля доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев на пресс-конференции сообщал, что высота снежного покрова в столице Татарстана превышает климатическую норму на 10 см и соответствует мартовской. По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале следующей недели, с ростом атмосферного давления, осадки постепенно прекратятся.