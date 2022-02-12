Глава администрации Рязани предложила стерилизовать всех домашних животных

ТАСС, 12 февраля. Федеральное законодательство, регулирующее отношение с животными, нуждается в изменениях в части предоставления регионам права принятия решения о дальнейшей судьбе агрессивных собак, также возможно рассмотреть вопрос об обязательной стерилизации домашних животных. Такое мнение выразила в субботу глава администрации Рязани Елена Сорокина в ходе публичного отчета о работе.

"Надо отладить работу с домашними животными - может быть, их надо всех стерилизовать, а если владелец домашнего животного хочет заниматься разведением, то тогда это другая уже ответственность, а не так, чтобы щенков или котят ненужных потом выбрасывали на улицу. Разведение животных - это ответственность, и это тоже должно быть прописано в законодательстве, и еще очень много и много вопросов", - сказала она.

Как отметила глава администрации Рязани, в ближайшее время в областном центре начнется проектирование приюта для животных на 280-300 голов, под который уже подобран земельный участок.

"Если собака не агрессивная, в соответствии с федеральным законом, после чипирования мы ее должны выпустить в среду обитания, таков закон. Убеждена в том, что закон надо менять. Он не выполняет свои функции в полной мере, его надо менять, это моя позиция. Нам нужно предоставить право регионам самостоятельно решать, исходя из мнения жителей, что делать с агрессивными животными. Надо решить, правильно ли мы выпускаем собак из приютов, кто будет финансировать содержание собак в приютах", - добавила Сорокина.

Она также отметила, что власти Рязани сталкиваются с тем, что уже чипированные собаки, выросшие на улице, сбиваются в стаи и также представляют угрозу для окружающих.

Согласно действующему законодательству, агрессивные собаки после отлова должны содержаться в приютах.