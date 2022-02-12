В Дагестане запустят три новых производства обувной продукции в 2022 году

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют ввести в эксплуатацию три производства обувной продукции в 2022 году. В настоящее время в регионе в данной отрасли задействовано порядка 20 тыс. человек, сообщил в субботу врио первого заместителя председателя правительства республики Батыр Эмеев в ходе прямого эфира в Instagram.

"Будет оказана поддержка обувной отрасли. Мы в этом году планируем открытие трех новых производств. Также у нас есть программы субсидии на оборотный капитал, на лизинг. Для нас обувная отрасль важна, она поддерживается и на федеральном уровне, поскольку у нас в этой отрасли работает более 20 тыс. человек", - сказал Эмеев.

Приоритетным направлением, по его словам, является "обеление" субъектов предпринимательства Дагестана, в том числе и в обувной отрасли, где удалось достичь значительных результатов.

"Если в 2019 году производили около 600 пар обуви, то в 2021 году уже более 2 миллионов", - добавил Эмеев.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в Дагестане будут реализованы проекты предприятий и организаций, занятых в сфере обувной промышленности, с объемом инвестиций в основной капитал 7,7 млрд рублей и созданием порядка 2 тыс. новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджет составят 865 млн рублей. Стратегический проект по развитию обувной промышленности "Город обувщиков".