Работа ГИБДД по выдаче прав и регистрации нарушена сбоем в системе "Электронная Москва"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сбой в системе "Электронная Москва" привел к нарушению работы сервиса Госавтоинспекции. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, сейчас работа основных компонентов системы восстановлена.

"МВД России информирует, что из-за сбоя в работе электросистем АО "Электронная Москва", на платформе которого размещен центр обработки данных МВД России, нарушилось функционирование единой информационно-аналитической системы обеспечения деятельности МВД России, в состав которой входит сервис специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции "ФИС ГИБДД-М", - сообщили в МВД.

Сейчас работа основных компонентов системы ГИБДД оперативно восстановлена. Вместе с тем, на стороне "Электронной Москвы" продолжаются технические мероприятия, и электропитание осуществляется по резервной схеме, что не позволяет возобновить функционирование одного из компонентов системы, без которого невозможно проведение полного комплекса проверок, предусмотренных регламентами оказания услуг по регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений.

"Региональные подразделения Госавтоинспекции вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД", - пояснили в пресс-центре.

По уточненным данным, специалисты эксплуатирующей организации ожидают восстановления электроснабжения по основной схеме для завершения работ по устранению последствий технического сбоя. В подразделениях Госавтоинспекции приняты организационные меры для обеспечения предоставления всех государственных услуг, запланированных на период простоя системы. "Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента". МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами", - отметили в министерстве.