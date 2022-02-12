В Дагестане впервые заработали светофоры с датчиками транспортных потоков

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана модернизировали 23 светофора в рамках интеллектуальной транспортной системы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Обновленные светофоры, запущенные в тестовом режиме в Махачкале, автоматически регулируют транспортное движение в зависимости от его потока, об этом сообщил в субботу врио первого заместителя председателя правительства республики Батыр Эмеев в ходе прямого эфира в Instagram.

"Суть проекта в том, чтобы светофоры в автоматическом режиме включались в зависимости от плотности потока. Мы оборудовали 23 светофорных объекта на участке трассы начиная с улицы Петра I до улицы Батырая. Сейчас они работают в тестовом режиме, круглосуточно просчитывают потоки, чтобы потом уже в автоматическом режиме регулировать движение", - сказал Эмеев.

Обновленные светофоры, по его мнению, в ближайшее время позволят жителям города ощутить снижение загруженности на дорогах. Также в рамках нацпроекта в 2021 году на дорогах Дагестана установлены 40 камер фото- и видеофиксации. Кроме того, в прошлом году установлен автоматический пост весогабаритного контроля в районе Талги.

"По плану мы должны были установить 10 камер, но мы решили, что это очень важное направление и с учетом экономии установили дополнительно 30 камер фото- и видеофиксации на местах расположения дорог. Если за три предыдущих года установлено всего 50 камер, то только в 2021 году - 40 камер", - добавил Эмеев.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы проводится в Дагестане в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который реализуется в России до 2030 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.