Губернатор Новгородской области потребовал за неделю очистить дворы и крыши от снега

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в субботу во время экстренного совещания с участием членов правительства региона и глав районов потребовал в течение недели очистить крыши и территории возле домов от снега и наледи.

За неделю в Новгородской области три человека, в том числе один ребенок, пострадали от падения льда с крыш домов. Региональное управление СК возбудило два уголовных дела.

"В течение недели я буду лично контролировать, что происходит, опираясь на те сообщения, что есть в Центре управления регионом. Через неделю собираемся и докладываем. Где работа не проведена, какими управляющими компаниями - в Новгороде, Боровичах, Старой Руссе и других городах, что сделано с точки зрения наказания и принуждения к тому, чтобы работа была сделана", - сказал Никитин, добавив, что необходимо в ежедневном режиме совершать обходы, ставить задачи и привлекать к максимальной ответственности.

"Ситуация требует моего личного вмешательства. Есть жалобы от граждан и есть случаи, когда страдают дети. На это требуется обратить особое внимание", - подчеркнул глава региона.

Губернатор указал и на другую проблему, которая является результатом неочищенных от снега дворовых проездов, - несвоевременную уборку мусора. Мусоровозы зачастую не могут подъехать к контейнерным площадкам, и в Центре управления регионом уже имеется большое количество обращений от жителей области с фотографиями гор мусора на придомовых территориях. Никитин отметил, что это совместная ответственность управляющих компаний, муниципалитетов и территориальных операторов, которые вывозят мусор.