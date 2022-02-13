В Крыму за сутки выявили более 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму возросло за сутки на 1 211. При этом госпитализировали 131 человека, следует из опубликованных в воскресенье данных регионального Минздрава.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за 12 февраля 2022 года на территории республики зарегистрировано 1 211 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 144 720 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализирован 131 пациент, за все время на стационарном лечении находились 53 543 человека", - говорится в сообщении.

Число выздоровевших в регионе за сутки увеличилось на 405, до 129 658.

В Крыму из-за пандемии действуют ограничительные меры, включая требование о переводе на удаленку до 50% штата государственных и муниципальных учреждений, а также режим самоизоляции для людей старше 60 лет или имеющих хронические заболевания. Кроме того, при заселении в отели и санатории либо посещении некоторых организаций необходимо предъявлять ковид-сертификаты, в республике приостановили проведение профилактических медосмотров, проводится обязательная вакцинация работников определенных сфер.