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В Москве выявили 12 496 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки зарегистрировали 20 136 заболевших COVID-19

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 12 496 против 14 336 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.

В относительном выражении прирост составил 0,5%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 603 876 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 86 против 85 днем ранее, до 40 020.

В Подмосковье зафиксировали 7 349 случаев заражения. 

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки зарегистрировали 20 136 заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 273 549 случаев

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