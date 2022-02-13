Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Поезд Победы, единственный в России музей на колесах, посвященный Великой Отечественной войне, в воскресенье впервые прибыл в Дагестан. В регионе он пробудет четыре дня, сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы знаем историю, но когда все это показано в виде инсталляции по хронологии тех событий, которые проходили, это особенное впечатление. Несмотря на то, что мне в своей жизни удалось увидеть и лагерь Освенцим, лагерь Бухенвальд и видеть радостное место, где была подписана капитуляция в Карлсхорсте в Берлине, то, что я увидел сегодня, конечно, оставляет неизгладимые впечатления. Самое главное, что за нами стоит подрастающее поколение, которое должно все это видеть, помнить то, что происходило в те далекие годы", - рассказал ТАСС врио заместителя председателя правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов.

По словам администратора проекта Сергея Букша, средняя пропускная способность выставочного поезда около 1 тыс. человек в день. Одними из первых музей на колесах посетили воспитанники кадетской школы в Каспийске.

"Когда я зашел в поезд и увидел фигуры, подумал, что это настоящие люди. Мне все очень нравится, очень реалистично", - рассказал ТАСС один из воспитанников школы.

Поезд Победы - это единственная в России иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Проект реализован творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы". В Дагестане поезд пробудет с 13 по 16 февраля. Следующим местом, куда он отправится, станет Грозный, куда он прибудет 17 февраля.