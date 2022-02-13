В мире впервые с ноября снизилась заболеваемость ковидом

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в мире на этой неделе впервые с ноября снизилась - на планете подтвердили почти 18 млн заражений, что на 4 млн меньше, чем за предыдущие семь дней, следует из подсчетов ТАСС.

Станет ли волна "омикрона" последней? Есть доводы за и против

Темпы распространения инфекции резко пошли вниз в странах, где очередной пик из-за нового штамма "омикрон" пришелся на начало года. Однако в нескольких государствах регистрируются новые серьезные вспышки.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.

Стремительное снижение

В США заболеваемость по сравнению с серединой января, когда выявляли свыше 900 тыс. новых случаев в сутки, упала почти в пять раз. Только за последнюю неделю снижение составило 70%.

Темпы распространения инфекции пошли вниз почти во всех странах Западной Европы. Так, во Франции и Великобритании за четыре недели они сократились почти вдвое, до 140 тыс. и 50 тыс. заражений в день, а в Италии и Испании - втрое, до 65 тыс.

Среди азиатских стран быстрый спад фиксируется в Индии: если в конце января там регистрировали почти 350 тыс. инфицированных в сутки, то сейчас - около 50 тыс. На Филиппинах в последние недели заболеваемость упала в шесть раз.

В Латинской Америке самое серьезное снижение темпов распространения инфекции фиксируется в Аргентине, где они с января сократились в шесть раз, а также в Перу и Колумбии, в которых они уменьшились в пять и четыре раза соответственно.

Новые пики

Заболеваемость, однако, падает далеко не везде - так, в Германии она с начала месяца выросла на четверть, и сейчас там регистрируют около 240 тыс. случаев заражения в сутки. Фиксируют новые вспышки и в большинстве стран Восточной Европы. В частности, на Украине число выявляемых случаев достигло максимума с начала пандемии - свыше 40 тыс. в день.