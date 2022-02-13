Общенациональная гонка "Лыжня России" собрала в Карачаево-Черкесии более 240 человек

ЧЕРКЕССК, 13 февраля. /ТАСС/. Более 240 человек приняли участие в массовой гонке "Лыжня России", которая прошла в воскресенье в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в министерстве физической культуры и спорта республики.

"В поселке Домбай прошла всероссийская массовая гонка "Лыжня России", участие в которой приняли более 240 опытных и начинающих лыжников", - рассказали в министерстве, отметив, что республика стала единственным регионом на территории СКФО, который в этом году участвовал в проекте.

Гонка проходила на трассе "Русская поляна", для участников в двух возрастных категориях было предусмотрено две дистанции - 5 км и 10 км. Участие в соревнованиях принимали члены молодежных и спортивных организаций, студенты, а также туристы, отдыхающие в Домбае. Победители получили кубки, медали и дипломы.

По информации министерства, мероприятие организовано с целью привлечения интереса к лыжному спорту, а также для пропаганды физической культуры и спорта.

"Лыжня России" - самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 1982 года, объединяя любителей лыжных гонок по всей стране. В большинстве регионов гонка прошла в субботу. Проведение соревнований в Карачаево-Черкесии было перенесено на 13 февраля в связи с погодными условиями.