Генсек ВМО сообщил, что климат быстрее всего меняется в Арктике

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Климатические изменения в Арктике происходят быстрее всего. Об этом заявил генсек Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Арктика - это регион, в котором мы фиксируем наибольшее количество климатических изменений на настоящий момент, - сказал он. - Мы начали изучать таяние и общее потепление на планете, которое составляет пока примерно 1,1-1,2 градуса. В Арктике же мы наблюдаем потепление на 2-2,5 градуса".

Генсек ВМО объяснил, что это происходит из-за таяния снега и льдов. "В этом регионе произошло уменьшение площади морского льда и снежного покрова на 70%, и это ускоряет процесс потепления", - указал он.

Таалас отметил, что эта ситуация создает проблемы для многих объектов инфраструктуры. "Например, у вас в России много городов и объектов инфраструктуры, которые были построены в зоне вечной мерзлоты. Таяние вечной мерзлоты приведет к разрушению многих объектов, также существует риск выброса метана и двуокиси углерода в результате таяния заболоченных земель в регионе", - пояснил он.

При этом генсек констатировал, что у климатических изменений есть и положительные стороны, в частности, возникновение новых морских путей. "Например, мы ожидаем появления новых маршрутов для морских перевозок в этой части света к 2040-м годам. Появятся более короткие маршруты из Азии в Европу или из Европы к западному побережью Северной Америки. Происходят изменения в биосфере - более бурный рост деревьев и другой растительности, а также увеличивается длительность сезона земледельческих работ", - добавил он. Также, по его словам, благодаря потеплению в Арктике "появятся леса и увеличится площадь земель, пригодных для земледелия".

Тем не менее генсек ВМО подчеркнул, что в мировом масштабе все страны почувствуют негативные последствия климатических изменений. "Поэтому все страны должны стремиться уменьшить последствия изменения климата", - резюмировал Таалас.