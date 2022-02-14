В Роспотребнадзоре разработали детектор, обнаруживающий COVID-19 на самых ранних стадиях

"Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса - технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у разработки отмечена высокая чувствительность, что является важнейшим преимуществом данного изобретения.

"Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала <…>, другие - белки CRISPR/Cas - ответственны за распознавание последовательности мишени (т. е. фрагмента генома SARS-CoV-2). Именно эти белки и направляющие РНК, специфичные к фрагменту генома вируса SARS-CoV-2, делают данную систему ультрачувствительной, реагирующей на минимальную концентрацию вируса, и позволяют in vitro выявлять единичные копии его РНК в любом биообразце", - сообщает Роспотребнадзор.

Как уточняет один из разработчиков, заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИЭ Александр Тюменцев, эта разработка может стать основой системы, позволяющей быстро проводить диагностику прямо у постели зараженного. Такая тест-система не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому у нее невысокие затраты на производство и оперативность получения результатов. В перспективе технология может быть использована для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных диагностических систем нового поколения, в том числе для разработки методов диагностики вновь возникающих инфекций, сообщается на сайте ведомства.