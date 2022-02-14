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В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков

Температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов

МОСКВА, 14 февраля, /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура достигнет двух градусов тепла, ночью опустится до двух градусов мороза.

В Подмосковье температура днем поднимется до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до минус 5 градусов.

Скорость юго-западного ветра достигнет 6-11 м/c, атмосферное давление в регионе составит около 749 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, в столице и области ожидается гололедица, в связи с этим до 12:00 мск вторника будет действовать желтый уровень опасности.

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Россия
Пандемия COVID-19
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