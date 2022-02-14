Приамурье вновь попало в "красную зону" по распространению COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией зафиксирован в Амурской области, регион вернулся из "оранжевой зоны" по ситуации с распространением инфекции в "красную". Об этом в понедельник сообщается на сайте стопкоронавирус.рф .

На карте, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, Амурская область отмечена красным цветом, что соответствует выявлению более 150 случаев на 100 тыс. населения за семь суток. В "оранжевой зоне" регион находился с 15 ноября. "Оранжевая зона" - 91-150 случаев на 100 тыс. населения за неделю.

В Амурской области с начала пандемии выявлено 68,9 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 703 человек умерли.

В регионе продолжает действовать система QR-кодов при посещении заведений общепита, крупных торговых центров, учреждений культуры и спорта, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских, в высших и средних профессиональных учебных заведениях, ряде строительных торговых центров.