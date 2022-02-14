В Москве почти каждый третий пациент с ОРВИ записывается к дежурному врачу онлайн

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Москвичи с симптомами ОРВИ с конца января могут записаться к дежурному врачу онлайн. Почти каждый третий пациент записывается онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"За последние недели город столкнулся со стремительным распространением нового штамма "омикрон" и резким ростом количества заболевших, при этом основная нагрузка легла на амбулаторное звено. Поэтому в поликлиниках Москвы мы существенно увеличили число дежурных врачей, внедрили новый алгоритм приема и оперативно запустили онлайн-сервис для записи пациентов с симптомами ОРВИ. Онлайн-сервис оказался востребованным - почти каждый третий пациент записывается к дежурному врачу через интернет. Всего по записи специалистов посетили уже более 180 тыс. горожан с симптомами ОРВИ", - приводятся в сообщении слова оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Записаться на прием к дежурному врачу своей поликлиники можно на портале mos.ru, на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Пациенты, которые не пользуются цифровыми сервисами, по-прежнему могут прийти без предварительного звонка и дождаться приема в порядке живой очереди. Без записи к дежурному врачу можно обратиться в любую поликлинику независимо от места прикрепления.

Для пациентов с симптомами ОРВИ в столичных поликлиниках разработали специальные маршруты. Их поток отделен от тех, кто пришел в медучреждение по другим причинам, - предусмотрен отдельный вход, оборудованы изолированные помещения. На входе всем посетителям поликлиники выдают респираторы. Администраторы консультируют пациентов и помогают разводить потоки. Всем посетителям с симптомами ОРВИ бесконтактным способом измеряют температуру, проводят экспресс-тестирование и пульсоксиметрию, измеряют артериальное давление. Это позволяет экономить время врача на приеме.