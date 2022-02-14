Dragon раскритиковала премьера Австралии за исполнение их песни

СИДНЕЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Новозеландский музыкальный коллектив Dragon раскритиковал премьер-министра Австралии Скотта Моррисона за то, что он использовал их песню в предвыборной агитации. Об этом рок-группа сообщила в своем официальном заявлении, распространенном в понедельник.

"Это циничный шаг для политика - использовать музыку, чтобы показать свою человечность перед выборами", - указали музыканты в своем заявлении, напомнив о поездке австралийского премьера в отпуск на Гавайи, в то время как в его стране бушевали масштабные лесные пожары.

Аккомпанируя себе на укулеле, Моррисон спел часть одной из самых известных песен коллектива "Апрельское солнце на Кубе" в эфире австралийского телеканала 9News, в сюжете, посвященном его семье и их отношению к его политической карьере. В телепередаче также затрагивался вопрос о том, как Моррисон и его семья уехали в отпуск зимой 2019 года и были вынуждены срочно вернуться из-за резкой критики в адрес премьера.

Dragon - рок-группа, созданная в январе 1972 года в Окленде (Новая Зеландия). Их сингл "Апрельское солнце на Кубе", выпущенный в октябре 1977 года, разошелся тиражом 50 тыс. копий и стал одним из главных хитов коллектива, заняв второе место в австралийских чартах и девятое в новозеландских.