Пассажиры рейса "Аэрофлота" вторые сутки не могут вылететь с Камчатки в Москву

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Вылет рейса SU-1731 авиакомпании "Аэрофлот" из Петропавловска-Камчатского в Москву задержан до 20:00 (11:00 мск) из-за технической неисправности самолета. Общая задержка составила более суток, следует из данных онлайн-табло главного аэропорта Камчатки.

Изначально вылет был запланирован на 13:25 13 февраля, однако из-за технической неисправности самолета перенесен на 16:00 понедельника, а потом на 20:00.

"Вылет рейса SU-1731 задержан до 20:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в аэропорту пассажирам предложат питание и напитки. Размещение в гостиницах не планируется.

Ранее представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщала, что правоохранительные органы проводят проверку в связи с задержкой рейса.