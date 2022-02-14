Мишустин: новая федеральная программа поможет минимизировать климатические риски в РФ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Реализация новой федеральной программы в области экологии позволит минимизировать климатические риски, а также управлять ими. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в понедельник совещание со своими заместителями.

"В соответствии с указом президента правительство разработало федеральную программу в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года", - сказал он.

По словам главы кабмина, в целом реализация программы "позволит получить научные результаты и разработать прорывные технологии, которые помогут управлять климатическими рисками, но и также минимизировать их".

Премьер пояснил, что цель документа - сконцентрировать научный и технический потенциал, чтобы сформировать базу достоверных данных об окружающей среде и климате, разработать наукоемкие технологии и необходимый инструментарий для проведения принципиально новых исследований в сфере экологии.

"Еще одно значимое направление - это создание системы мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов. Президент особо подчеркивал критическую важность этих вопросов", - заметил Мишустин.

Председатель кабмина указал, что эта программа является одним из главных инструментов для достижения целей в области экологической безопасности и противодействия негативным изменениям климата. "Важно планомерно решать поставленные задачи. Рассчитываю, что в запланированные сроки будет создана база достоверных данных, эффективные технологии и механизмы для улучшения состояния окружающей среды", - резюмировал премьер.