Более 30 проектов социальной рекламы для НКО победили в конкурсе на размещение в сети

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 30 проектов победили в конкурсе по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций, которые впоследствии будут бесплатно размещены в интернете. В числе финалистов оказались проекты социальной рекламы фондов "Подарок Ангелу", "Бумажная птица", "Вера", а также Всемирного фонда дикой природы, Российского Красного Креста и других, сообщили ТАСС в пресс-службе Института развития интернета (ИРИ).

"Мы рады объявить итоги первого конкурса на бесплатное размещение рекламы для НКО. Из 73 заявок, допущенных до конкурса, жюри отобрало 32 проекта социальной рекламы от 29 организаций. Значительная часть рекламных кампаний, которые мы проведем с марта по август, будет посвящена вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и экологии, также будут затронуты темы волонтерства, донорства, сиротства, повышения уровня финансовой грамотности и многие другие", - рассказал заместитель генерального директора Института развития интернета по соцрекламе Андрей Воронков.

В числе финалистов оказались проекты социальной рекламы фондов "Подарок Ангелу", "Бумажная птица", "Вера", "Второе дыхание", "Арифметика добра", "Солнечный город", ОРБИ, а также Всемирного фонда дикой природы, благотворительной организации "Ночлежка", Российского Красного Креста, Ассоциации волонтерских центров и других. В общей сложности победители получат более 3,2 млрд показов рекламных объявлений об их социальных проектах на площадках "Яндекс", VK, Rambler&Co.

В состав жюри вошли представители благотворительных организаций, интернет-площадок, СМИ, рекламного рынка и структур, которые оказывают помощь некоммерческому сектору. Второй конкурс на бесплатное размещение рекламы НКО должен пройти в апреле-мае 2022 года.

Прием заявок на первый конкурс проводился с 15 ноября по 15 декабря 2021 года. Проекты принимались по нескольким социально ориентированным направлениям. Среди них - поддержка людей с ограниченными возможностями, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка пожилых, развитие и поддержка паллиативной помощи, профилактика социального сиротства, поддержка экологии, противодействие домашнему насилию и другие.

Ранее Институт развития интернета был определен в качестве оператора социальной рекламы в интернете. В его задачи входит координация распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах. Согласно правилам, ее доля должна составлять до 5% от общего объема рекламы, размещаемой на площадке. Также в настоящее время организация проводит тестовые рекламные кампании на социально значимые темы.