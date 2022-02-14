Bild: власти ФРГ хотят до 20 марта отменить ограничения, связанные с коронавирусом

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Германии намерены до 20 марта отменить большинство ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на проект документа, который рассмотрят в ближайшую среду канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы германских регионов.

"К календарному началу весны 20 марта 2022 года масштабные ограничения общественной, культурной и экономической жизни должны быть постепенно сняты", - говорится в проекте. Сначала власти планируют ослабить правила собраний в частных квартирах и домах. Раньше можно было собираться максимум до десяти человек, теперь предполагается разрешить 20 - привитым или переболевшим COVID-19. Будут отменены контроли на входах в магазины и другие точки.

С 4 марта должны быть отменены ограничения в ресторанах и отелях. Сейчас там действует правило 2G - разрешается находиться или оставаться на ночь в гостиницах привитым и переболевшим. Власти хотят разрешить это делать также при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус. Кроме того, для привитых, переболевших - с тестом или бустерной прививкой (правило 2G+) - снова откроются клубы и дискотеки.

Снова будет разрешено проведение крупных мероприятий, в частности, футбольных матчей, с участием публики. Действовать будет правило 2G+. И, наконец, самое позднее - 20 марта должно быть отменено вообще правило предъявления теста или сертификата о вакцинации, а также справки выздоровлении. В то же время власти хотят оставить в силе обязанность ношения масок в магазинах, общественном транспорте, в офисах.

Карантинные ограничения из-за распространения омикрон-штамма действуют во всех землях Германии с конца декабря.