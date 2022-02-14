В Москве утилизировали первый автомобиль с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Возможность утилизировать автомобиль с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" появилась в Москве осенью прошлого года, сегодня зарегистрировано более 100 заявок от горожан и был утилизирован первый автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В Москве утилизировали первый автомобиль, вывезенный с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей". <...> В электронном сервисе "Вывоз ненужных вещей" любой житель столицы может оставить заявку на бесплатную утилизацию своего автомобиля, а также крупной бытовой техники и металлических предметов. В ней необходимо указать адрес и удобное время, выбрать категорию "Металлические изделия" и объект "Автомобиль", а затем отметить количество объектов для вывоза. Партнеры сервиса вывезут автомобиль после проверки документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство", - сказали в пресс-службе.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, утилизация отходов стала частью современной экономики, а столичная промышленная компания может перерабатывать любые типы автомобилей. Столичная промышленная компания в 2021 году утилизировала порядка 600 автомобилей. Технологические мощности завода позволяют перерабатывать не только автомобили на топливе, но и гибридные и электрокары.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, сервис вывоза ненужных вещей помогает горожанам решить конкретную задачу - избавиться от металлических предметов и бытовой техники, которые уже не используются. Возможность правильно утилизировать накопившийся хлам формирует у горожан привычку осознанного потребления. За время работы сервиса специалисты уже вывезли на переработку больше 160 тонн вторсырья.

"После обработки заявки автомобиль будет доставлен на утилизацию на производственную площадку ООО "ПК "Вторалюминпродукт", - добавили в пресс-службе.

Как уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, по окончании процесса владелец получит свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства. Так, в конце января на предприятие был доставлен "Крайслер" LHS 1994 года выпуска. После завершения утилизации его владелец получил соответствующий документ, и теперь он может снять авто с регистрационного учета. Транспортный налог начисляться больше не будет.

О компании

Генеральный директор ООО "ПК "Вторалюминпродукт" Илья Качапин добавил, что компания в начале 2000-х годов активно участвовала в разработке федеральной программы по утилизации.

"Вторалюминпродукт" всегда был основным утилизирующим предприятием по направлению авторециклинга в Москве. Наша компания сейчас активно участвует в актуализации законодательства по этому направлению. Ежедневно к нам поступают большие объемы легкового транспорта на утилизацию. Но, помимо крупных контрактов, мы активно работаем с населением, и совместный проект с правительством Москвы - это отличный шанс сделать утилизацию автомобилей простой, доступной и, самое важное, полезной для безопасности города и окружающей среды", - сказал он.