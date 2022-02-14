Москва вошла в топ-10 самых романтичных городов мира

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Москва заняла восьмую строчку в рейтинге самых романтичных городов мира американской компании WeThrift, в топ вошли Лондон, Париж и Стамбул. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Москва стала одним из самых романтичных городов мира, заняв восьмую строчку в рейтинге The Most Romantic Cities Around the World американской компании WeThrift, составленном накануне праздника всех влюбленных - Дня святого Валентина. В пятерку самых романтичных городов мира вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк. Москва в рейтинге соседствует со Стамбулом - он на седьмом месте и Дубаем - девятое место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что города в рейтинге оцениваются по следующим критериям: число ресторанов, парков, вариантов для совместного времяпрепровождения, достопримечательностей, романтических отелей, спа-салонов, а также количество фото с хештегами города в Instagram.

Составители рейтинга обратили особое внимание на большое число парков в городе, идеально подходящих для романтических встреч - их 262, по этому показателю столица на четвертом месте. По количеству достопримечательностей Москва находится в тройке лидеров и занимает седьмое место по числу хештегов в соцсетях: пользователи социальной сети Instagram поставили метки "Москва" под 60 млн постов.

Также попасть в десятку самых романтичных городов мира столице России помогло большое количество ресторанов, которых, по использованным WeThrift данным, в Москве свыше 560. В 2021 году информационный ресурс Upgraded Points также рассчитал стоимость романтического свидания в День святого Валентина в 120 крупнейших городах мира. Upgraded Points анализирует стоимость ужина из трех блюд, билетов в театр, двух коктейлей в баре и транспортные расходы для пары. В Москве такая встреча обойдется влюбленным в среднем в $230 или 17,1 тыс. рублей по текущему курсу.

"Из них 146 долларов - 10,9 тыс. рублей - будет стоить поход в театр, на ужин понадобится $65 - 4,8 тыс. рублей, пара коктейлей в баре будет стоить порядка 670 рублей, транспорт - 131 рубль. Примерно столько же "романтический набор" стоит в Милане или Тайбэе - $228, Стокгольме или Дубае $225, Канберре или Дублине - $223", - перечисляется в материале.

В топ-три самых дорогих городов для свиданий вошли Нью-Йорк, в котором свидание в День влюбленных обойдется в $566, Бостон и Цюрих $425. Дешевле всего романтический день провести можно в Александрии - за $64, Белграде и Алжире $70.