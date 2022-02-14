В Ростове-на-Дону открылась выставка, посвященная освобождению города в годы войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Выставка, посвященная годовщине освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, открылась в понедельник в историческом парке "Россия - моя история". Первыми посетителями стали представители ростовских молодежных организаций, передает корреспондент ТАСС.

"Она (выставка - прим. ТАСС) посвящена боевым действиям и освобождению Ростова, всему, что связано с боевыми действиями на территории Ростовской области, - рассказала журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева. - Когда мы говорим о героизме нашей Красной армии, наши люди, потомки победителей, должны точно представлять, от чего нас защитили. Они не просто землю освободили, они защитили нас от тотального уничтожения".

Экспозиция охватывает период с 1941 по 1943 год. В частности, гости исторического парка могут познакомиться с подвигом курсантов ростовских военных училищ под Таганрогом в октябре 1941-го и событиями оккупации, когда в городе происходил массовый геноцид мирного населения.

Цунаева напомнила, что сейчас в Ростове-на-Дону продолжает слушаться дело о признании геноцидом ряда преступлений, совершенных нацистами и их союзниками в период оккупации Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. "После того, как завершится суд, который сейчас идет, наверное, можно будет сделать еще одну выставку. Потому что по сути мы с вами живем в эпоху, когда творится историческое событие, было бы правильно сделать выставку по материалам этого суда", - сказала она.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, в Ростовской области продолжается работа по установлению всех преступлений, совершенных оккупантами на территории региона. Власти выделили порядка 45 мест безвестных захоронений, где могут находиться останки погибших.

"В Миллеровском районе в одном из оврагов поисковики нашли несколько сотен расстрелянных мирных граждан. Причем среди останков было очень много детей. Что самое страшное, немцы на детей даже патронов не тратили, много детских скелетов с проломленным черепом, - рассказал Артемов. - В Морозовском районе расстреляли сорок с лишним детей. Даже посчитать их сейчас сложно, потому что все были захоронены по разным ямам. Основная вина их была в том, что они были пионерами. Об этом надо рассказывать. Это реальный геноцид, о котором нужно знать".

Об оккупации Ростовской области

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался оккупации немцами: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943 года. С 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Согласно архивным данным по Ростовской области, в период оккупации в Змиевской балке Ростова-на-Дону было уничтожено более 27 тыс. человек, в шахте им. Красина города Шахты - более 3,5 тыс. человек, в Петрушиной балке города Таганрога от 7 до 10 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей. На территории карьера кирпичного завода города Сальска - более 3 тыс. мирных жителей и военнопленных